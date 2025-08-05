Every Game (EGAME) Nedir?

SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks.

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Every Game (EGAME) Kaynağı Resmi Websitesi

Every Game (EGAME) Token Ekonomisi

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