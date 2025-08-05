Evin Token Fiyatı (EVIN)
Evin Token (EVIN), şu anda 0,008101 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,66K USD piyasa değerine sahiptir. EVIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Evin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Evin Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0004219786.
Son 60 gün içerisinde, Evin Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0001917782.
Son 90 gün içerisinde, Evin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0004219786
|+%5,21
|60 Gün
|$ +0,0001917782
|+%2,37
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Evin Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
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₫213,177815
|1 EVIN / AUD
A$0,01247554
|1 EVIN / GBP
￡0,00607575
|1 EVIN / EUR
€0,00696686
|1 EVIN / USD
$0,008101
|1 EVIN / MYR
RM0,03426723
|1 EVIN / TRY
₺0,32930565
|1 EVIN / JPY
¥1,190847
|1 EVIN / ARS
ARS$10,99184185
|1 EVIN / RUB
₽0,64662182
|1 EVIN / INR
₹0,71191588
|1 EVIN / IDR
Rp132,80325744
|1 EVIN / KRW
₩11,22020904
|1 EVIN / PHP
₱0,46443033
|1 EVIN / EGP
￡E.0,39249345
|1 EVIN / BRL
R$0,04447449
|1 EVIN / CAD
C$0,01109837
|1 EVIN / BDT
৳0,98653978
|1 EVIN / NGN
₦12,33028907
|1 EVIN / UAH
₴0,33797372
|1 EVIN / VES
Bs1,020726
|1 EVIN / CLP
$7,833667
|1 EVIN / PKR
Rs2,29031472
|1 EVIN / KZT
₸4,37413495
|1 EVIN / THB
฿0,26231038
|1 EVIN / TWD
NT$0,2422199
|1 EVIN / AED
د.إ0,02973067
|1 EVIN / CHF
Fr0,0064808
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.د.م0,07347607
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лв0,01369069
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