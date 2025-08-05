Exchange Token Plus (EXTO+) Nedir?

EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Exchange Token Plus (EXTO+) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Exchange Token Plus (EXTO+) Token Ekonomisi

Exchange Token Plus (EXTO+) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EXTO+ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!