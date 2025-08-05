ExchangeArt (ART) Nedir?

ExchangeArt is the largest on-chain art marketplace. Launched during October 2021 in Solana, it grew to over 27,000 Artists and 50,000 Collectors with over 350,000 Artworks sold and $28M in art sales. During 2023 it was the first art marketplace to go cross-chain after adding Ethereum support. It has sponsored Solana Hacker Houses around the world for the past 2 years, and hosted live exhibitions in over 15 cities in 3 different continents.

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ExchangeArt (ART) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ExchangeArt (ART) Token Ekonomisi

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