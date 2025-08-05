Eyare (EYARE) Nedir?

$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.

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Eyare (EYARE) Kaynağı Resmi Websitesi

Eyare (EYARE) Token Ekonomisi

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