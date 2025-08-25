EZswap Protocol (EZSWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00013554 $ 0,00013554 $ 0,00013554 24 sa Düşük $ 0,00013965 $ 0,00013965 $ 0,00013965 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00013554$ 0,00013554 $ 0,00013554 24 sa Yüksek $ 0,00013965$ 0,00013965 $ 0,00013965 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,073397$ 0,073397 $ 0,073397 En Düşük Fiyat $ 0,00011554$ 0,00011554 $ 0,00011554 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,65

EZswap Protocol (EZSWAP) canlı fiyatı $0,00013797. EZSWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013554 ve en yüksek $ 0,00013965 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EZSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,073397, en düşük fiyatı ise $ 0,00011554 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EZSWAP son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -%15,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EZswap Protocol (EZSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,97K$ 137,97K $ 137,97K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki EZswap Protocol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EZSWAP arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,97K.