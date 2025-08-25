EZSWAP Hakkında Daha Fazla Bilgi

EZswap Protocol Fiyatı (EZSWAP)

1 EZSWAP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013797
$0,00013797
%0,001D
USD
EZswap Protocol (EZSWAP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:23:39 (UTC+8)

EZswap Protocol (EZSWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00013554
$ 0,00013554
24 sa Düşük
$ 0,00013965
$ 0,00013965
24 sa Yüksek

$ 0,00013554
$ 0,00013554

$ 0,00013965
$ 0,00013965

$ 0,073397
$ 0,073397

$ 0,00011554
$ 0,00011554

+%0,29

-%0,05

-%15,65

-%15,65

EZswap Protocol (EZSWAP) canlı fiyatı $0,00013797. EZSWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013554 ve en yüksek $ 0,00013965 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EZSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,073397, en düşük fiyatı ise $ 0,00011554 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EZSWAP son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -%15,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EZswap Protocol (EZSWAP) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 137,97K
$ 137,97K

0,00
0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki EZswap Protocol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EZSWAP arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,97K.

EZswap Protocol (EZSWAP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0000211867.
Son 60 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0000214546.
Son 90 gün içerisinde, EZswap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0002027840094749283.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,05
30 Gün$ -0,0000211867-%15,35
60 Gün$ -0,0000214546-%15,55
90 Gün$ -0,0002027840094749283-%59,51

EZswap Protocol (EZSWAP) Nedir?

EZswap Protocol is revolutionizing the gaming industry as the premier Game NFT DEX Protocol and Smart Inscription Protocol, supporting ERC404, ERC721 & ERC1155. It stands out as the first platform enabling games to trade their assets seamlessly using an innovative in-game Liquidity Pool (LP) system. This system allows for the creation of LPs with NFTs and ERC-20 tokens, facilitating dynamic asset market-making without incurring fixed costs. This approach effectively controls prices and generates significant wealth effects. Additionally, EZswap Protocol pioneers in the field of smart inscription trading, tapping into the potential of inscription gaming. With its potential to attract millions of users, EZswap Protocol is poised to lead the next wave of gaming and inscription trends.

EZswap Protocol (EZSWAP) Kaynağı

Resmi Websitesi

EZswap Protocol Fiyat Tahmini (USD)

EZswap Protocol (EZSWAP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? EZswap Protocol (EZSWAP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak EZswap Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

EZswap Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EZSWAP Varlığından Yerel Para Birimlerine

EZswap Protocol (EZSWAP) Token Ekonomisi

EZswap Protocol (EZSWAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EZSWAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EZswap Protocol (EZSWAP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü EZswap Protocol (EZSWAP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EZSWAP fiyatı, 0,00013797 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EZSWAP / USD güncel fiyatı nedir?
EZSWAP / USD güncel fiyatı $ 0,00013797. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
EZswap Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
EZSWAP piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EZSWAP arzı nedir?
Dolaşımdaki EZSWAP arzı, 0,00 USD.
EZSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EZSWAP, ATH fiyatı olan 0,073397 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EZSWAP fiyatı (ATL) nedir?
EZSWAP, ATL fiyatı olan 0,00011554 USD değerine düştü.
EZSWAP işlem hacmi nedir?
EZSWAP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EZSWAP bu yıl daha da yükselir mi?
EZSWAP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EZSWAP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:23:39 (UTC+8)

