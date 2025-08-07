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Facebook Tokenized Stock Defichain Fiyatı (DFB)

Listelenmedi

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Canlı Fiyat Grafiği

$47,74
$47,74$47,74
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Fiyatı

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB), şu anda 47,74 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DFB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Facebook Tokenized Stock Defichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Facebook Tokenized Stock Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Facebook Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Facebook Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Facebook Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ -3,0035907440.
Son 90 gün içerisinde, Facebook Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ +21,28540801918921.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -3,0035907440-%6,29
90 Gün$ +21,28540801918921+%80,46

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Fiyat Analizi

En güncel Facebook Tokenized Stock Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 47,74
$ 47,74$ 47,74

$ 47,74
$ 47,74$ 47,74

$ 379,76
$ 379,76$ 379,76

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Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) Token Ekonomisi

Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DFB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFB / VND
1.256.278,1
1 DFB / AUD
A$73,0422
1 DFB / GBP
35,3276
1 DFB / EUR
40,579
1 DFB / USD
$47,74
1 DFB / MYR
RM201,4628
1 DFB / TRY
1.941,1084
1 DFB / JPY
¥7.017,78
1 DFB / ARS
ARS$63.568,197
1 DFB / RUB
3.818,7226
1 DFB / INR
4.187,7528
1 DFB / IDR
Rp782.622,8256
1 DFB / KRW
66.121,8096
1 DFB / PHP
2.735,9794
1 DFB / EGP
￡E.2.313,003
1 DFB / BRL
R$261,1378
1 DFB / CAD
C$65,4038
1 DFB / BDT
5.809,4806
1 DFB / NGN
72.996,847
1 DFB / UAH
1.985,984
1 DFB / VES
Bs6.015,24
1 DFB / CLP
$46.546,5
1 DFB / PKR
Rs13.489,4144
1 DFB / KZT
25.652,6116
1 DFB / THB
฿1.543,9116
1 DFB / TWD
NT$1.427,9034
1 DFB / AED
د.إ175,2058
1 DFB / CHF
Fr38,192
1 DFB / HKD
HK$374,2816
1 DFB / MAD
.د.م433,4792
1 DFB / MXN
$889,8736
1 DFB / PLN
175,2058
1 DFB / RON
лв208,1464
1 DFB / SEK
kr459,2588
1 DFB / BGN
лв80,2032
1 DFB / HUF
Ft16.326,6026
1 DFB / CZK
1.006,8366
1 DFB / KWD
د.ك14,5607
1 DFB / ILS
163,2708