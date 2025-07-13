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Faircoin Fiyatı (FAIRLY)

Faircoin (FAIRLY) Canlı Fiyat Grafiği

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-%51,801D
USD

Bugünkü Faircoin (FAIRLY) Fiyatı

Faircoin (FAIRLY), şu anda 0,00006918 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FAIRLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Faircoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%51,99
Faircoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Faircoin (FAIRLY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Faircoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Faircoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Faircoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Faircoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%51,99
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Faircoin (FAIRLY) Fiyat Analizi

En güncel Faircoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00006608
$ 0,00006608$ 0,00006608

$ 0,00015392
$ 0,00015392$ 0,00015392

$ 0,00015392
$ 0,00015392$ 0,00015392

+%4,04

-%51,99

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Faircoin (FAIRLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Faircoin (FAIRLY) Nedir?

The Fairly token, operating on the Solana blockchain, serves as a dedicated memecoin launchpad tailored for developers and project creators. It offers a structured platform that enables users to design, launch, and manage memecoin initiatives within the Solana network. The token employs a revenue-sharing model, distributing 95% of all generated fees back to creators, which supports the development and sustainability of memecoin projects. Fairly aims to facilitate the creation and growth of memecoins by providing accessible tools and resources within the Solana ecosystem.

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Faircoin (FAIRLY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Faircoin (FAIRLY) Token Ekonomisi

Faircoin (FAIRLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FAIRLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FAIRLY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FAIRLY / VND
1,8204717
1 FAIRLY / AUD
A$0,0001051536
1 FAIRLY / GBP
0,0000511932
1 FAIRLY / EUR
0,000058803
1 FAIRLY / USD
$0,00006918
1 FAIRLY / MYR
RM0,000294015
1 FAIRLY / TRY
0,0027782688
1 FAIRLY / JPY
¥0,01016946
1 FAIRLY / RUB
0,005399499
1 FAIRLY / INR
0,0059370276
1 FAIRLY / IDR
Rp1,1158062954
1 FAIRLY / KRW
0,0954206658
1 FAIRLY / PHP
0,0039072864
1 FAIRLY / EGP
￡E.0,0034237182
1 FAIRLY / BRL
R$0,0003846408
1 FAIRLY / CAD
C$0,0000940848
1 FAIRLY / BDT
0,0084095208
1 FAIRLY / NGN
0,105779679
1 FAIRLY / UAH
0,0028896486
1 FAIRLY / VES
Bs0,00788652
1 FAIRLY / CLP
$0,06613608
1 FAIRLY / PKR
Rs0,0196754838
1 FAIRLY / KZT
0,0359189478
1 FAIRLY / THB
฿0,0022441992
1 FAIRLY / TWD
NT$0,0020228232
1 FAIRLY / AED
د.إ0,0002538906
1 FAIRLY / CHF
Fr0,0000546522
1 FAIRLY / HKD
HK$0,0005423712
1 FAIRLY / MAD
.د.م0,00062262
1 FAIRLY / MXN
$0,0012895152
1 FAIRLY / PLN
0,0002518152
1 FAIRLY / RON
лв0,0003002412
1 FAIRLY / SEK
kr0,0006613608
1 FAIRLY / BGN
лв0,0001155306
1 FAIRLY / HUF
Ft0,0236512584
1 FAIRLY / CZK
0,0014590062
1 FAIRLY / KWD
د.ك0,0000210999
1 FAIRLY / ILS
0,0002303694