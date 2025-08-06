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Falcons Fiyatı (FAH)

Listelenmedi

Falcons (FAH) Canlı Fiyat Grafiği

$1,37
$1,37$1,37
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Falcons (FAH) Fiyatı

Falcons (FAH), şu anda 1,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FAH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Falcons Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,61
Falcons 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Falcons (FAH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Falcons / USD fiyat değişimi, $ +0,00825437.
Son 30 gün içerisinde, Falcons / USD fiyat değişimi, $ +0,0041515110.
Son 60 gün içerisinde, Falcons / USD fiyat değişimi, $ -0,0076274750.
Son 90 gün içerisinde, Falcons / USD fiyat değişimi, $ -0,0075179296741586.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00825437+%0,61
30 Gün$ +0,0041515110+%0,30
60 Gün$ -0,0076274750-%0,55
90 Gün$ -0,0075179296741586-%0,54

Falcons (FAH) Fiyat Analizi

En güncel Falcons fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

$ 1,44
$ 1,44$ 1,44

-%0,01

+%0,61

+%0,66

Falcons (FAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Falcons (FAH) Nedir?

Falcons is a cutting-edge marketplace that reimagines the auction industry with an unwavering commitment to trust, transparency, and efficiency. By harnessing the power of advanced technology and maintaining a user-centric focus, Falcons seamlessly connects buyers and sellers globally, offering a dynamic and secure marketplace. At Falcons, we do more than just provide access to extraordinary pieces; we foster a vibrant community that celebrates the passion for luxury and the pursuit of rare items. Our private sales and exclusive auctions unite collectors, connoisseurs, and industry professionals, creating a platform where the love for luxury handbags, timepieces, sports memorabilia, pop culture collectibles, premium cars, and more is nurtured and shared. $FAH is an ERC-20 token serving as a membership token within the Falcons ecosystem, designed to empower users by making them integral to the platform's success. As a Web3 protocol, Falcons integrates a unique membership model that rewards user participation.

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Falcons (FAH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Falcons (FAH) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FAH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FAH / VND
36.051,55
1 FAH / AUD
A$2,1098
1 FAH / GBP
1,0275
1 FAH / EUR
1,1782
1 FAH / USD
$1,37
1 FAH / MYR
RM5,7814
1 FAH / TRY
55,7042
1 FAH / JPY
¥201,39
1 FAH / ARS
ARS$1.833,9916
1 FAH / RUB
110,0384
1 FAH / INR
120,1627
1 FAH / IDR
Rp22.459,0128
1 FAH / KRW
1.905,4234
1 FAH / PHP
78,8161
1 FAH / EGP
￡E.66,3491
1 FAH / BRL
R$7,535
1 FAH / CAD
C$1,8769
1 FAH / BDT
167,0715
1 FAH / NGN
2.094,7985
1 FAH / UAH
57,129
1 FAH / VES
Bs172,62
1 FAH / CLP
$1.323,42
1 FAH / PKR
Rs388,0936
1 FAH / KZT
736,9504
1 FAH / THB
฿44,388
1 FAH / TWD
NT$41,0178
1 FAH / AED
د.إ5,0279
1 FAH / CHF
Fr1,096
1 FAH / HKD
HK$10,7408
1 FAH / MAD
.د.م12,467
1 FAH / MXN
$25,6327
1 FAH / PLN
5,0553
1 FAH / RON
лв6,0006
1 FAH / SEK
kr13,2205
1 FAH / BGN
лв2,3016
1 FAH / HUF
Ft470,9512
1 FAH / CZK
29,044
1 FAH / KWD
د.ك0,41785
1 FAH / ILS
4,7265