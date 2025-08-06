Fame Reward Plus Fiyatı (FRP)
Fame Reward Plus (FRP), şu anda 0,00206992 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Fame Reward Plus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fame Reward Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,0000002626.
Son 60 gün içerisinde, Fame Reward Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,0000012761.
Son 90 gün içerisinde, Fame Reward Plus / USD fiyat değişimi, $ -0,0000006953620153123.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ -0,0000002626
|-%0,01
|60 Gün
|$ -0,0000012761
|-%0,06
|90 Gün
|$ -0,0000006953620153123
|-%0,03
En güncel Fame Reward Plus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fame Reward Plus (FRP) is the community driven token to reward the users of Fame Infinity ecosystem. Fame Reward Plus( FRP) is also the in-ecosystem digital currency of the Fame Infinity. It helps and enables the users of the ecosystem to earn rewards by doing several activities on our platforms. FRP can only be earned in the form of rewards by users of Fame Infinity platform by participating in various activities within Fame Infinity ecosystem. The amount of FRP tokens users will earn/accumulate will solely depend on their performances. This kind of arrangement will inspire users to be a part of this amazing ecosystem to earn FRP tokens.
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|1 FRP / VND
₫54,4699448
|1 FRP / AUD
A$0,0031876768
|1 FRP / GBP
￡0,00155244
|1 FRP / EUR
€0,0017801312
|1 FRP / USD
$0,00206992
|1 FRP / MYR
RM0,0087350624
|1 FRP / TRY
₺0,0841629472
|1 FRP / JPY
¥0,30427824
|1 FRP / ARS
ARS$2,7709605056
|1 FRP / RUB
₽0,1662559744
|1 FRP / INR
₹0,1815526832
|1 FRP / IDR
Rp33,9331093248
|1 FRP / KRW
₩2,8788861344
|1 FRP / PHP
₱0,1190824976
|1 FRP / EGP
￡E.0,1002462256
|1 FRP / BRL
R$0,01138456
|1 FRP / CAD
C$0,0028357904
|1 FRP / BDT
৳0,252426744
|1 FRP / NGN
₦3,165011176
|1 FRP / UAH
₴0,086315664
|1 FRP / VES
Bs0,26080992
|1 FRP / CLP
$1,99954272
|1 FRP / PKR
Rs0,5863669376
|1 FRP / KZT
₸1,1134513664
|1 FRP / THB
฿0,067065408
|1 FRP / TWD
NT$0,0619734048
|1 FRP / AED
د.إ0,0075966064
|1 FRP / CHF
Fr0,001655936
|1 FRP / HKD
HK$0,0162281728
|1 FRP / MAD
.د.م0,018836272
|1 FRP / MXN
$0,0387489024
|1 FRP / PLN
zł0,0076380048
|1 FRP / RON
лв0,0090662496
|1 FRP / SEK
kr0,019974728
|1 FRP / BGN
лв0,0034774656
|1 FRP / HUF
Ft0,7115556992
|1 FRP / CZK
Kč0,043882304
|1 FRP / KWD
د.ك0,0006313256
|1 FRP / ILS
₪0,007141224