Fantom (FTM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,303036 $ 0,303036 $ 0,303036 24 sa Düşük $ 0,311321 $ 0,311321 $ 0,311321 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,303036$ 0,303036 $ 0,303036 24 sa Yüksek $ 0,311321$ 0,311321 $ 0,311321 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,46$ 3,46 $ 3,46 En Düşük Fiyat $ 0,00190227$ 0,00190227 $ 0,00190227 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,10

Fantom (FTM) canlı fiyatı $0,306307. FTM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,303036 ve en yüksek $ 0,311321 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FTM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,46, en düşük fiyatı ise $ 0,00190227 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FTM son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,34 ve son 7 günde -%2,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fantom (FTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 972,52M$ 972,52M $ 972,52M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.175.000.000,0 3.175.000.000,0 3.175.000.000,0

Şu anki Fantom piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTM arzı 0,00 olup, toplam arzı 3175000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 972,52M.