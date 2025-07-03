Fartcoin Cash (FARTCASH) Nedir?

We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users. I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.

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Fartcoin Cash (FARTCASH) Kaynağı Resmi Websitesi

Fartcoin Cash (FARTCASH) Token Ekonomisi

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