FEDJA CAT (FEDJA) Nedir?

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

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FEDJA CAT (FEDJA) Kaynağı Resmi Websitesi

FEDJA CAT (FEDJA) Token Ekonomisi

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