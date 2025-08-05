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FEDJA CAT Fiyatı (FEDJA)

Listelenmedi

FEDJA CAT (FEDJA) Canlı Fiyat Grafiği

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-%13,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü FEDJA CAT (FEDJA) Fiyatı

FEDJA CAT (FEDJA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,25K USD piyasa değerine sahiptir. FEDJA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FEDJA CAT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%13,51
FEDJA CAT 24 saatlik fiyat değişimi
999,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında FEDJA CAT (FEDJA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, FEDJA CAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FEDJA CAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FEDJA CAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FEDJA CAT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%13,51
30 Gün$ 0-%90,96
60 Gün$ 0-%92,79
90 Gün$ 0--

FEDJA CAT (FEDJA) Fiyat Analizi

En güncel FEDJA CAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00116875
$ 0,00116875$ 0,00116875

+%1,73

-%13,51

-%87,32

FEDJA CAT (FEDJA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,25K
$ 3,25K$ 3,25K

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999,99M
999,99M 999,99M

FEDJA CAT (FEDJA) Nedir?

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

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FEDJA CAT (FEDJA) Kaynağı

Resmi Websitesi

FEDJA CAT (FEDJA) Token Ekonomisi

FEDJA CAT (FEDJA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FEDJA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FEDJA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FEDJA / VND
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1 FEDJA / AUD
A$--
1 FEDJA / GBP
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1 FEDJA / EUR
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1 FEDJA / USD
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1 FEDJA / MYR
RM--
1 FEDJA / TRY
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1 FEDJA / JPY
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1 FEDJA / ARS
ARS$--
1 FEDJA / RUB
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1 FEDJA / INR
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1 FEDJA / IDR
Rp--
1 FEDJA / KRW
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1 FEDJA / PHP
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1 FEDJA / EGP
￡E.--
1 FEDJA / BRL
R$--
1 FEDJA / CAD
C$--
1 FEDJA / BDT
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1 FEDJA / NGN
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1 FEDJA / UAH
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1 FEDJA / VES
Bs--
1 FEDJA / CLP
$--
1 FEDJA / PKR
Rs--
1 FEDJA / KZT
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1 FEDJA / THB
฿--
1 FEDJA / TWD
NT$--
1 FEDJA / AED
د.إ--
1 FEDJA / CHF
Fr--
1 FEDJA / HKD
HK$--
1 FEDJA / MAD
.د.م--
1 FEDJA / MXN
$--
1 FEDJA / PLN
--
1 FEDJA / RON
лв--
1 FEDJA / SEK
kr--
1 FEDJA / BGN
лв--
1 FEDJA / HUF
Ft--
1 FEDJA / CZK
--
1 FEDJA / KWD
د.ك--
1 FEDJA / ILS
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