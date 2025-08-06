Ferret AI (FERRET) Nedir?

Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.

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Ferret AI (FERRET) Token Ekonomisi

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