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Finanx AI Fiyatı (FNXAI)

Listelenmedi

Finanx AI (FNXAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,375864
$0,375864$0,375864
+%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Finanx AI (FNXAI) Fiyatı

Finanx AI (FNXAI), şu anda 0,375864 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FNXAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Finanx AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,34
Finanx AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Finanx AI (FNXAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00496791.
Son 30 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ -0,1953718144.
Son 60 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ -0,2207995402.
Son 90 gün içerisinde, Finanx AI / USD fiyat değişimi, $ -1,2302358733605014.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00496791+%1,34
30 Gün$ -0,1953718144-%51,97
60 Gün$ -0,2207995402-%58,74
90 Gün$ -1,2302358733605014-%76,59

Finanx AI (FNXAI) Fiyat Analizi

En güncel Finanx AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,364896
$ 0,364896$ 0,364896

$ 0,401542
$ 0,401542$ 0,401542

$ 2,67
$ 2,67$ 2,67

-%0,43

+%1,34

-%26,41

Finanx AI (FNXAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Finanx AI (FNXAI) Nedir?

Finanx AI is an innovative investment platform that leverages advanced AI technology to execute automated trading, generating consistent profits. The platform operates using a proprietary AI algorithm, which has undergone extensive testing to ensure optimal performance. Investors participate by acquiring FNXAI tokens, which are designed to increase in value as profits from AI trading are used to buy back and burn tokens. This creates a unique investment opportunity where the token’s value grows over time, offering investors passive gains through AI-powered trading without needing active involvement.

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Finanx AI (FNXAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Finanx AI (FNXAI) Token Ekonomisi

Finanx AI (FNXAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FNXAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FNXAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FNXAI / VND
9.890,86116
1 FNXAI / AUD
A$0,57507192
1 FNXAI / GBP
0,27813936
1 FNXAI / EUR
0,3194844
1 FNXAI / USD
$0,375864
1 FNXAI / MYR
RM1,58614608
1 FNXAI / TRY
15,28263024
1 FNXAI / JPY
¥55,252008
1 FNXAI / ARS
ARS$500,4817092
1 FNXAI / RUB
30,06912
1 FNXAI / INR
32,97079008
1 FNXAI / IDR
Rp6.161,70393216
1 FNXAI / KRW
520,58667456
1 FNXAI / PHP
21,54076584
1 FNXAI / EGP
￡E.18,2106108
1 FNXAI / BRL
R$2,05597608
1 FNXAI / CAD
C$0,51493368
1 FNXAI / BDT
45,73889016
1 FNXAI / NGN
574,7148492
1 FNXAI / UAH
15,6359424
1 FNXAI / VES
Bs47,358864
1 FNXAI / CLP
$366,4674
1 FNXAI / PKR
Rs106,20413184
1 FNXAI / KZT
201,96676176
1 FNXAI / THB
฿12,15544176
1 FNXAI / TWD
NT$11,24209224
1 FNXAI / AED
د.إ1,37942088
1 FNXAI / CHF
Fr0,3006912
1 FNXAI / HKD
HK$2,94677376
1 FNXAI / MAD
.د.م3,41284512
1 FNXAI / MXN
$7,00610496
1 FNXAI / PLN
1,37942088
1 FNXAI / RON
лв1,63876704
1 FNXAI / SEK
kr3,61581168
1 FNXAI / BGN
лв0,63145152
1 FNXAI / HUF
Ft128,54172936
1 FNXAI / CZK
7,92697176
1 FNXAI / KWD
د.ك0,11463852
1 FNXAI / ILS
1,28545488