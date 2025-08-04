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Finetuning Fiyatı (SN37)

Listelenmedi

Finetuning (SN37) Canlı Fiyat Grafiği

$1.82
$1.82$1.82
-2.90%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Finetuning (SN37) Fiyatı

Finetuning (SN37), şu anda 1.82 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3.51M USD piyasa değerine sahiptir. SN37 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Finetuning Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-2.90%
Finetuning 24 saatlik fiyat değişimi
1.93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Finetuning (SN37) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Finetuning / USD fiyat değişimi, $ -0.054360354658932.
Son 30 gün içerisinde, Finetuning / USD fiyat değişimi, $ -0.3820496680.
Son 60 gün içerisinde, Finetuning / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Finetuning / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.054360354658932-2.90%
30 Gün$ -0.3820496680-20.99%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Finetuning (SN37) Fiyat Analizi

En güncel Finetuning fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

-0.14%

-2.90%

-27.25%

Finetuning (SN37) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

--
----

1.93M
1.93M 1.93M

Finetuning (SN37) Nedir?

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Finetuning (SN37) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Finetuning (SN37) Token Ekonomisi

Finetuning (SN37) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN37 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN37 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN37 / VND
47,893.3
1 SN37 / AUD
A$2.8028
1 SN37 / GBP
1.365
1 SN37 / EUR
1.5652
1 SN37 / USD
$1.82
1 SN37 / MYR
RM7.6986
1 SN37 / TRY
74.0194
1 SN37 / JPY
¥267.54
1 SN37 / ARS
ARS$2,482.935
1 SN37 / RUB
145.145
1 SN37 / INR
159.523
1 SN37 / IDR
Rp29,836.0608
1 SN37 / KRW
2,517.2784
1 SN37 / PHP
104.2678
1 SN37 / EGP
￡E.88.1244
1 SN37 / BRL
R$10.192
1 SN37 / CAD
C$2.4934
1 SN37 / BDT
219.7104
1 SN37 / NGN
2,761.759
1 SN37 / UAH
75.075
1 SN37 / VES
Bs223.86
1 SN37 / CLP
$1,749.02
1 SN37 / PKR
Rs509.6546
1 SN37 / KZT
975.338
1 SN37 / THB
฿59.0226
1 SN37 / TWD
NT$54.3452
1 SN37 / AED
د.إ6.6794
1 SN37 / CHF
Fr1.456
1 SN37 / HKD
HK$14.2688
1 SN37 / MAD
.د.م16.4346
1 SN37 / MXN
$34.2706
1 SN37 / PLN
6.7158
1 SN37 / RON
лв7.9716
1 SN37 / SEK
kr17.5812
1 SN37 / BGN
лв3.0758
1 SN37 / HUF
Ft626.0618
1 SN37 / CZK
38.6204
1 SN37 / KWD
د.ك0.5551
1 SN37 / ILS
6.188