Fire Protocol (FIRE) Nedir?

The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting.

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Fire Protocol (FIRE) Kaynağı Resmi Websitesi

Fire Protocol (FIRE) Token Ekonomisi

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