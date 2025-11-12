Bugünkü Firepool Fiyatı

Bugünkü Firepool (FIRE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 98,22 değişim gösterdi. Mevcut FIRE / USD dönüşüm oranı FIRE başına -- şeklindedir.

Firepool, şu anda piyasa değeri açısından $ 72.815 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FIRE şeklindedir. Son 24 saat içinde FIRE, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00825835 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,136031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIRE, son bir saatte -%12,51 ve son 7 günde -%99,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Firepool (FIRE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,82K$ 72,82K $ 72,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,82K$ 72,82K $ 72,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Firepool piyasa değeri $ 72,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIRE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,82K.