Five Pillars Token (5PT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00326277 $ 0,00326277 $ 0,00326277 24 sa Düşük $ 0,00343457 $ 0,00343457 $ 0,00343457 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00326277$ 0,00326277 $ 0,00326277 24 sa Yüksek $ 0,00343457$ 0,00343457 $ 0,00343457 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00343457$ 0,00343457 $ 0,00343457 En Düşük Fiyat $ 0,00326277$ 0,00326277 $ 0,00326277 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,89 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Five Pillars Token (5PT) canlı fiyatı $0,00338981. 5PT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00326277 ve en yüksek $ 0,00343457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 5PT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00343457, en düşük fiyatı ise $ 0,00326277 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 5PT son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Five Pillars Token (5PT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 314,72M$ 314,72M $ 314,72M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 92.844.122.426,0 92.844.122.426,0 92.844.122.426,0

Şu anki Five Pillars Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 5PT arzı 0,00 olup, toplam arzı 92844122426.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 314,72M.