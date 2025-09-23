Five Pillars Token Fiyatı (5PT)
-%0,37
+%3,89
--
--
Five Pillars Token (5PT) canlı fiyatı $0,00338981. 5PT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00326277 ve en yüksek $ 0,00343457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 5PT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00343457, en düşük fiyatı ise $ 0,00326277 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, 5PT son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Five Pillars Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 5PT arzı 0,00 olup, toplam arzı 92844122426.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 314,72M.
Gün içerisinde, Five Pillars Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00012704.
Son 30 gün içerisinde, Five Pillars Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Five Pillars Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Five Pillars Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00012704
|+%3,89
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
A deflationary, asset-backed token on BSC combining sustainable staking rewards with real-world asset integration. Five Pillars Token (5PT) is a community-driven digital asset built on Binance Smart Chain, designed to merge the benefits of decentralized finance with real-world value. The project introduces a deflationary staking mechanism in which 100% of staked tokens are permanently burned, reducing supply and creating scarcity while delivering daily rewards through smart-contract automation. The Five Pillars ecosystem is supported by five asset classes: precious metals, digital currencies, real estate, equity participation, and transaction fee-based ventures. This structure anchors the token in both physical and digital value, offering long-term sustainability beyond speculation. The platform features nine progressive staking pools, referral-based network multipliers, and enterprise-grade security. Smart contracts are triple-audited, fully open source, and designed with immutable core logic to eliminate risks of centralized control. Liquidity is permanently locked, further strengthening security and transparency. The roadmap includes the rollout of crypto debit cards, a decentralized marketplace, community incentive programs, and a lottery system, expanding utility for 5PT holders. By integrating multiple income streams with sustainable tokenomics, Five Pillars Token aims to establish itself as a benchmark for asset-backed DeFi solutions, prioritizing community empowerment and long-term value creation.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Five Pillars Token (5PT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Five Pillars Token (5PT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Five Pillars Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Five Pillars Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Five Pillars Token (5PT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 5PT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-21 12:39:00
|Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
|09-21 11:06:00
|Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.