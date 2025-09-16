Flare system (FLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02983753 $ 0,02983753 $ 0,02983753 24 sa Düşük $ 0,04390062 $ 0,04390062 $ 0,04390062 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02983753$ 0,02983753 $ 0,02983753 24 sa Yüksek $ 0,04390062$ 0,04390062 $ 0,04390062 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04390062$ 0,04390062 $ 0,04390062 En Düşük Fiyat $ 0,02983753$ 0,02983753 $ 0,02983753 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%35,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Flare system (FLS) canlı fiyatı $0,04083142. FLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02983753 ve en yüksek $ 0,04390062 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04390062, en düşük fiyatı ise $ 0,02983753 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLS son bir saatte +%2,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flare system (FLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,41$ 0,41 $ 0,41 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10,0 10,0 10,0

Şu anki Flare system piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLS arzı 0,00 olup, toplam arzı 10.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,41.