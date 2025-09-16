Flare system Fiyatı (FLS)
+%2,39
+%35,64
--
--
Flare system (FLS) canlı fiyatı $0,04083142. FLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02983753 ve en yüksek $ 0,04390062 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04390062, en düşük fiyatı ise $ 0,02983753 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FLS son bir saatte +%2,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Flare system piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLS arzı 0,00 olup, toplam arzı 10.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,41.
Gün içerisinde, Flare system / USD fiyat değişimi, $ +0,01072851.
Son 30 gün içerisinde, Flare system / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flare system / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flare system / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01072851
|+%35,64
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Flare System (FLS) is an AI-powered multi-asset trading intelligence platform that delivers real-time crypto and forex market analysis, high-precision trading signals, and macroeconomic insights. The platform unifies key market data—fear & greed index, BTC dominance, altcoin season indicators, live economic calendar, and curated market news—into a single, intuitive dashboard. By combining advanced AI algorithms with cross-exchange integrations, Flare System empowers traders and investors to make smarter, faster, and more informed decisions. Its native token FLS fuels premium features, governance participation, and community rewards, creating a sustainable ecosystem for both retail and professional users.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Flare system (FLS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Flare system (FLS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Flare system için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Flare system fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Flare system (FLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-15 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
|09-15 15:08:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
|09-15 12:13:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
|09-15 11:34:00
|Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor
|09-14 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
|09-14 11:30:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.