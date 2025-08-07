FLOOP Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Floop Fiyatı (FLOOP)

Listelenmedi

Floop (FLOOP) Canlı Fiyat Grafiği

$501,04
$501,04$501,04
+%16,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Floop (FLOOP) Fiyatı

Floop (FLOOP), şu anda 501,04 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FLOOP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Floop Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%16,98
Floop 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Floop (FLOOP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Floop / USD fiyat değişimi, $ +72,73.
Son 30 gün içerisinde, Floop / USD fiyat değişimi, $ -190,9224944960.
Son 60 gün içerisinde, Floop / USD fiyat değişimi, $ -163,8312115920.
Son 90 gün içerisinde, Floop / USD fiyat değişimi, $ -667,9457588472025.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +72,73+%16,98
30 Gün$ -190,9224944960-%38,10
60 Gün$ -163,8312115920-%32,69
90 Gün$ -667,9457588472025-%57,13

Floop (FLOOP) Fiyat Analizi

En güncel Floop fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 419,02
$ 419,02$ 419,02

$ 513,33
$ 513,33$ 513,33

$ 11.802,22
$ 11.802,22$ 11.802,22

-%0,34

+%16,98

+%22,41

Floop (FLOOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Floop (FLOOP) Nedir?

FLOOP is the utility token for the CaviarNine ecosystem on Radix. It underpins the Aggregator, Shape Liquidity, Decentralised Order Book and Liquid Staking Pool. It controls the FLOOP treasury associated with those products.

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Floop (FLOOP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Floop (FLOOP) Token Ekonomisi

Floop (FLOOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLOOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FLOOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLOOP / VND
13.184.867,6
1 FLOOP / AUD
A$766,5912
1 FLOOP / GBP
370,7696
1 FLOOP / EUR
425,884
1 FLOOP / USD
$501,04
1 FLOOP / MYR
RM2.114,3888
1 FLOOP / TRY
20.372,2864
1 FLOOP / JPY
¥73.652,88
1 FLOOP / ARS
ARS$667.159,812
1 FLOOP / RUB
40.083,2
1 FLOOP / INR
43.956,2392
1 FLOOP / IDR
Rp8.213.769,1776
1 FLOOP / KRW
693.960,4416
1 FLOOP / PHP
28.714,6024
1 FLOOP / EGP
￡E.24.270,3776
1 FLOOP / BRL
R$2.740,6888
1 FLOOP / CAD
C$686,4248
1 FLOOP / BDT
60.971,5576
1 FLOOP / NGN
766.115,212
1 FLOOP / UAH
20.843,264
1 FLOOP / VES
Bs63.131,04
1 FLOOP / CLP
$488.514
1 FLOOP / PKR
Rs141.573,8624
1 FLOOP / KZT
269.228,8336
1 FLOOP / THB
฿16.203,6336
1 FLOOP / TWD
NT$14.991,1168
1 FLOOP / AED
د.إ1.838,8168
1 FLOOP / CHF
Fr400,832
1 FLOOP / HKD
HK$3.928,1536
1 FLOOP / MAD
.د.م4.549,4432
1 FLOOP / MXN
$9.339,3856
1 FLOOP / PLN
1.838,8168
1 FLOOP / RON
лв2.184,5344
1 FLOOP / SEK
kr4.820,0048
1 FLOOP / BGN
лв841,7472
1 FLOOP / HUF
Ft171.350,6696
1 FLOOP / CZK
10.566,9336
1 FLOOP / KWD
د.ك152,8172
1 FLOOP / ILS
1.713,5568