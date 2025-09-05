Flower (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

Flower (FLOWER) canlı fiyatı $0,094008. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,093429 ve en yüksek $ 0,096302 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,204153, en düşük fiyatı ise $ 0,085389 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte +%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,59 ve son 7 günde -%2,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flower (FLOWER) Piyasa Bilgileri

Şu anki Flower piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 0,00 olup, toplam arzı 256000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,93M.