Flower Logosu

Flower Fiyatı (FLOWER)

Listelenmedi

1 FLOWER / USD Canlı Fiyatı:

$0,094016
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Flower (FLOWER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:53:09 (UTC+8)

Flower (FLOWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,093429
24 sa Düşük
$ 0,096302
24 sa Yüksek

$ 0,093429
$ 0,096302
$ 0,204153
$ 0,085389
+%0,37

-%0,59

-%2,40

-%2,40

Flower (FLOWER) canlı fiyatı $0,094008. FLOWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,093429 ve en yüksek $ 0,096302 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,204153, en düşük fiyatı ise $ 0,085389 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FLOWER son bir saatte +%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,59 ve son 7 günde -%2,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Flower (FLOWER) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 23,93M
$ 23,93M$ 23,93M

0,00
256.000.000,0
Şu anki Flower piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLOWER arzı 0,00 olup, toplam arzı 256000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,93M.

Flower (FLOWER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Flower / USD fiyat değişimi, $ -0,00056069374951369.
Son 30 gün içerisinde, Flower / USD fiyat değişimi, $ +0,0043127298.
Son 60 gün içerisinde, Flower / USD fiyat değişimi, $ -0,0159620977.
Son 90 gün içerisinde, Flower / USD fiyat değişimi, $ -0,0687445104865.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00056069374951369-%0,59
30 Gün$ +0,0043127298+%4,59
60 Gün$ -0,0159620977-%16,97
90 Gün$ -0,0687445104865-%42,23

Flower (FLOWER) Nedir?

Sunflower Land is a Web3 farming MMO where players harvest crops, raise animals, craft rare items, and trade tokenized assets in a fully decentralized economy. Built on the BASE, Ethereum, Ronin & Polyhon network, it combines nostalgic pixel-art gameplay with blockchain technology to offer true digital ownership of in-game items and currencies. Players participate in seasonal events, uncover evolving lore, and engage in community-driven features like on-chain trading and user-generated content. Sunflower Land’s sustainable token economy encourages long-term player engagement through rewards, burns, and limited-time collectibles.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Flower (FLOWER) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Flower Fiyat Tahmini (USD)

Flower (FLOWER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Flower (FLOWER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Flower için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Flower fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FLOWER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Flower (FLOWER) Token Ekonomisi

Flower (FLOWER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLOWER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Flower (FLOWER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Flower (FLOWER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FLOWER fiyatı, 0,094008 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FLOWER / USD güncel fiyatı nedir?
FLOWER / USD güncel fiyatı $ 0,094008. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Flower varlığının piyasa değeri nedir?
FLOWER piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FLOWER arzı nedir?
Dolaşımdaki FLOWER arzı, 0,00 USD.
FLOWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FLOWER, ATH fiyatı olan 0,204153 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FLOWER fiyatı (ATL) nedir?
FLOWER, ATL fiyatı olan 0,085389 USD değerine düştü.
FLOWER işlem hacmi nedir?
FLOWER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FLOWER bu yıl daha da yükselir mi?
FLOWER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FLOWER fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.