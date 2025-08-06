Fluid USDC (FUSDC) Nedir?

Fluidity Money tokens (Fluid Assets) are a 1-to-1 wrapped asset that exposes holders to randomly paid rewards when they use their cryptocurrencies. Rewards are paid out according to a drawing mechanism held on each transaction of their Fluid Assets. These rewards are generated by the cumulative yield generated by the underlying asset, which is deposited and lent on money markets.

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Fluid USDC (FUSDC) Kaynağı Resmi Websitesi

Fluid USDC (FUSDC) Token Ekonomisi

Fluid USDC (FUSDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUSDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!