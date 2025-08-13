Flux USDT (FUSDT) Nedir?

Each asset supported by the Flux Finance Protocol is integrated through a fToken contract, which is a representation of balances supplied to the protocol. fTokens, such as fUSDT, are a fork of Compound V2's cTokens, with additional functionality to support permissioned assets.

Flux USDT (FUSDT) Token Ekonomisi

Flux USDT (FUSDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUSDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!