FomosFi (FOMOS) Nedir?

Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.

FomosFi (FOMOS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

FomosFi (FOMOS) Token Ekonomisi

FomosFi (FOMOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FOMOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!