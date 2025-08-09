FONSmartChain Fiyatı (FON)
FONSmartChain (FON), şu anda 0,230122 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, FONSmartChain / USD fiyat değişimi, $ +0,00652143.
Son 30 gün içerisinde, FONSmartChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0223505302.
Son 60 gün içerisinde, FONSmartChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0461678810.
Son 90 gün içerisinde, FONSmartChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0542925152439375.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00652143
|+%2,92
|30 Gün
|$ -0,0223505302
|-%9,71
|60 Gün
|$ -0,0461678810
|-%20,06
|90 Gün
|$ -0,0542925152439375
|-%19,08
En güncel FONSmartChain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%2,92
-%2,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FON Smart Chain is an innovative solution to bring programmability and interoperability to Beacon Chain. FON Smart Chain relies on a system of 21 active validators with Proof of Staked Authority (APoS) consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. Other than the 21 active validators, FSC will introduce more validators, e.g. another 20 inactive validators, into the validator set as backups, which will be called “Candidates”. Candidates will produce blocks and charge gas fees in FSC mainnet, but in a much less chance than the official validator set of 21 elected. The unavailable candidates will be slashed as well though in a smaller size. A decent motivation is expected to be maintained so that the candidate validators are willing to ensure the quality and help secure FSC. In an extreme case, if a majority of the active 21 validators get attacked and offline, Candidate Validators can report to Beacon Chain about the stale blocking, resume it and eventually propose a re-election of the active validator set. The FON Smart Chain also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. Binance DEX remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side.
FONSmartChain (FON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 FON / VND
₫6.055,66043
|1 FON / AUD
A$0,35208666
|1 FON / GBP
￡0,17029028
|1 FON / EUR
€0,1956037
|1 FON / USD
$0,230122
|1 FON / MYR
RM0,97571728
|1 FON / TRY
₺9,35906174
|1 FON / JPY
¥33,827934
|1 FON / ARS
ARS$302,78992516
|1 FON / RUB
₽18,40745878
|1 FON / INR
₹20,18630184
|1 FON / IDR
Rp3.711,64464166
|1 FON / KRW
₩319,61184336
|1 FON / PHP
₱13,0594235
|1 FON / EGP
￡E.11,17012188
|1 FON / BRL
R$1,24956246
|1 FON / CAD
C$0,31526714
|1 FON / BDT
৳27,9368108
|1 FON / NGN
₦352,40652958
|1 FON / UAH
₴9,51094226
|1 FON / VES
Bs29,455616
|1 FON / CLP
$222,758096
|1 FON / PKR
Rs65,24418944
|1 FON / KZT
₸124,2543739
|1 FON / THB
฿7,43754304
|1 FON / TWD
NT$6,8806478
|1 FON / AED
د.إ0,84454774
|1 FON / CHF
Fr0,1840976
|1 FON / HKD
HK$1,80415648
|1 FON / MAD
.د.م2,08030288
|1 FON / MXN
$4,27566676
|1 FON / PLN
zł0,83764408
|1 FON / RON
лв1,0010307
|1 FON / SEK
kr2,20226754
|1 FON / BGN
лв0,38430374
|1 FON / HUF
Ft78,1379251
|1 FON / CZK
Kč4,82795956
|1 FON / KWD
د.ك0,07018721
|1 FON / ILS
₪0,78931846