FOOD FOR GAZA Fiyatı (FFG)
+%10,55
+%16,07
--
--
FOOD FOR GAZA (FFG) canlı fiyatı --. FFG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FFG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FFG son bir saatte +%10,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki FOOD FOR GAZA piyasa değeri $ 75,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FFG arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993889.02775. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 75,43K.
Gün içerisinde, FOOD FOR GAZA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FOOD FOR GAZA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FOOD FOR GAZA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FOOD FOR GAZA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%16,07
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
FOOD FOR GAZA (FFG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? FOOD FOR GAZA (FFG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak FOOD FOR GAZA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
FOOD FOR GAZA fiyat tahminini hemen kontrol edin!
FOOD FOR GAZA (FFG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FFG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-25 22:29:00
|Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
|09-25 14:14:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
|09-25 13:32:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.