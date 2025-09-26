FOOD FOR GAZA (FFG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%16,07 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FOOD FOR GAZA (FFG) canlı fiyatı --. FFG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FFG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FFG son bir saatte +%10,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FOOD FOR GAZA (FFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 75,43K$ 75,43K $ 75,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 75,43K$ 75,43K $ 75,43K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.889,02775 999.993.889,02775 999.993.889,02775

Şu anki FOOD FOR GAZA piyasa değeri $ 75,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FFG arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993889.02775. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 75,43K.