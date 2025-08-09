For Loot And Glory Fiyatı (FLAG)
En güncel For Loot And Glory fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
