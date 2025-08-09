Forbidden Fruit Energy Fiyatı (FFE)
Forbidden Fruit Energy (FFE), şu anda 0,01259514 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FFE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FFE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FFE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Forbidden Fruit Energy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Forbidden Fruit Energy / USD fiyat değişimi, $ +0,0012103161.
Son 60 gün içerisinde, Forbidden Fruit Energy / USD fiyat değişimi, $ +0,0007083078.
Son 90 gün içerisinde, Forbidden Fruit Energy / USD fiyat değişimi, $ +0,000634494660337042.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0012103161
|+%9,61
|60 Gün
|$ +0,0007083078
|+%5,62
|90 Gün
|$ +0,000634494660337042
|+%5,30
En güncel Forbidden Fruit Energy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%0,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
◆ What is the project about? The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game. ◆ What makes your project unique? The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way. ◆ What’s next for your project? With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game. ◆ What can your token be used for? The Forbidden Fruit Energy Token is the energy unit in the game. It limits the number of times a player can engage in the games available within the BountyKinds universe. $FFE is also available for purchase. Purchased $FFE tokens can be used to play without having to wait for FFE to recover.
Forbidden Fruit Energy (FFE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FFE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
