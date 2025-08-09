Force Fiyatı (FORCE)
Force (FORCE), şu anda 0,00320105 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FORCE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FORCE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FORCE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Force / USD fiyat değişimi, $ +0,00010118.
Son 30 gün içerisinde, Force / USD fiyat değişimi, $ +0,0010596301.
Son 60 gün içerisinde, Force / USD fiyat değişimi, $ +0,0007568786.
Son 90 gün içerisinde, Force / USD fiyat değişimi, $ +0,0007818246669269538.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010118
|+%3,26
|30 Gün
|$ +0,0010596301
|+%33,10
|60 Gün
|$ +0,0007568786
|+%23,64
|90 Gün
|$ +0,0007818246669269538
|+%32,32
En güncel Force fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%3,26
+%10,07
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Clone Force: Battle for the Blockchain is a hyper casual, narrative driven mobile card battle game where users from across the globe come together to fight powerful enemies in live gaming events. As these events conclude, the story is driven forward, creating a sense of purpose for players as their participation is what brings forth the next phase in the Clone Force universe. Instead of following the meta, Clone Force aims to look beyond the future to create something truly spectacular and sustainable. We have identified a number of common issues surrounding blockchain gaming models and plan to deliver accordingly. Allowing for purchases of in game assets to be made by the native token means the token value must always be dynamic , thus devaluing the token on the free market entirely. Or, the value of in game assets are not dynamic and in turn can end up costing a fortune, meaning no one will wish to purchase these assets using valuable tokens. All ideologies break apart at their highest state; decentralisation is great until there is no one to enforce penalties on those who steal and scam. We are here to create a fairer, safer blockchain driven by ethics and ethos. In Battle for the Blockchain, players experience raid-like battles via card based logic, allowing them to Earn, Build, Trade, and collect via sophisticated upgrade and progression mechanics, alongside web3 trading and ownership.
Force (FORCE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FORCE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 FORCE / VND
₫84,23563075
|1 FORCE / AUD
A$0,0048976065
|1 FORCE / GBP
￡0,002368777
|1 FORCE / EUR
€0,0027208925
|1 FORCE / USD
$0,00320105
|1 FORCE / MYR
RM0,013572452
|1 FORCE / TRY
₺0,1301867035
|1 FORCE / JPY
¥0,47055435
|1 FORCE / ARS
ARS$4,211877569
|1 FORCE / RUB
₽0,2560519895
|1 FORCE / INR
₹0,280796106
|1 FORCE / IDR
Rp51,6298314815
|1 FORCE / KRW
₩4,445874324
|1 FORCE / PHP
₱0,1816595875
|1 FORCE / EGP
￡E.0,155378967
|1 FORCE / BRL
R$0,0173817015
|1 FORCE / CAD
C$0,0043854385
|1 FORCE / BDT
৳0,38860747
|1 FORCE / NGN
₦4,9020559595
|1 FORCE / UAH
₴0,1322993965
|1 FORCE / VES
Bs0,4097344
|1 FORCE / CLP
$3,0986164
|1 FORCE / PKR
Rs0,907561696
|1 FORCE / KZT
₸1,7284069475
|1 FORCE / THB
฿0,103457936
|1 FORCE / TWD
NT$0,095711395
|1 FORCE / AED
د.إ0,0117478535
|1 FORCE / CHF
Fr0,00256084
|1 FORCE / HKD
HK$0,025096232
|1 FORCE / MAD
.د.م0,028937492
|1 FORCE / MXN
$0,059475509
|1 FORCE / PLN
zł0,011651822
|1 FORCE / RON
лв0,0139245675
|1 FORCE / SEK
kr0,0306340485
|1 FORCE / BGN
лв0,0053457535
|1 FORCE / HUF
Ft1,0869165275
|1 FORCE / CZK
Kč0,067158029
|1 FORCE / KWD
د.ك0,00097632025
|1 FORCE / ILS
₪0,0109796015