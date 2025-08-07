Frame Token (FRAME) Nedir?

An ERC-20 token built to support builders and the community on the social network Farcaster. $FRAME was created to display how far you can go with simple technology like embeds on a website!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frame Token (FRAME) Kaynağı Resmi Websitesi

Frame Token (FRAME) Token Ekonomisi

Frame Token (FRAME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRAME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!