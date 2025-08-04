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Frankencoin Fiyatı (ZCHF)

Listelenmedi

Frankencoin (ZCHF) Canlı Fiyat Grafiği

$1,24
$1,24$1,24
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Frankencoin (ZCHF) Fiyatı

Frankencoin (ZCHF), şu anda 1,24 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,88M USD piyasa değerine sahiptir. ZCHF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Frankencoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Frankencoin 24 saatlik fiyat değişimi
11,17M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Frankencoin (ZCHF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Frankencoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Frankencoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0184452480.
Son 60 gün içerisinde, Frankencoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0506135760.
Son 90 gün içerisinde, Frankencoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0487794147547862.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ -0,0184452480-%1,48
60 Gün$ +0,0506135760+%4,08
90 Gün$ +0,0487794147547862+%4,09

Frankencoin (ZCHF) Fiyat Analizi

En güncel Frankencoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 1,31
$ 1,31$ 1,31

-%0,11

+%0,01

-%1,12

Frankencoin (ZCHF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,88M
$ 13,88M$ 13,88M

--
----

11,17M
11,17M 11,17M

Frankencoin (ZCHF) Nedir?

An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frankencoin (ZCHF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Frankencoin (ZCHF) Token Ekonomisi

Frankencoin (ZCHF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZCHF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ZCHF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZCHF / VND
32.630,6
1 ZCHF / AUD
A$1,9096
1 ZCHF / GBP
0,93
1 ZCHF / EUR
1,0664
1 ZCHF / USD
$1,24
1 ZCHF / MYR
RM5,2452
1 ZCHF / TRY
50,4308
1 ZCHF / JPY
¥182,28
1 ZCHF / ARS
ARS$1.691,67
1 ZCHF / RUB
98,8776
1 ZCHF / INR
108,6488
1 ZCHF / IDR
Rp20.327,8656
1 ZCHF / KRW
1.715,0688
1 ZCHF / PHP
71,0148
1 ZCHF / EGP
￡E.60,1028
1 ZCHF / BRL
R$6,944
1 ZCHF / CAD
C$1,6988
1 ZCHF / BDT
149,6928
1 ZCHF / NGN
1.881,638
1 ZCHF / UAH
51,15
1 ZCHF / VES
Bs152,52
1 ZCHF / CLP
$1.191,64
1 ZCHF / PKR
Rs347,2372
1 ZCHF / KZT
664,516
1 ZCHF / THB
฿40,2008
1 ZCHF / TWD
NT$37,0016
1 ZCHF / AED
د.إ4,5508
1 ZCHF / CHF
Fr0,992
1 ZCHF / HKD
HK$9,7216
1 ZCHF / MAD
.د.م11,1972
1 ZCHF / MXN
$23,3492
1 ZCHF / PLN
4,5756
1 ZCHF / RON
лв5,4312
1 ZCHF / SEK
kr11,9784
1 ZCHF / BGN
лв2,0956
1 ZCHF / HUF
Ft426,5476
1 ZCHF / CZK
26,3128
1 ZCHF / KWD
د.ك0,3782
1 ZCHF / ILS
4,216