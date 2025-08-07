Frax Price Index (FPI) Nedir?

The Frax Price Index is a protocol within the Frax ecosystem. The system will adjust every month according to an on-chain Consumer Price Index oracle so that holders of the FPI will increase their dollar-denominated value each month according to the reported CPI increase

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Frax Price Index (FPI) Kaynağı Resmi Websitesi

Frax Price Index (FPI) Token Ekonomisi

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