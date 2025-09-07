Freya the Chainbreaker Fiyatı (FREYA)
+%0,03
-%0,65
+%14,16
+%14,16
Freya the Chainbreaker (FREYA) canlı fiyatı $0,01308392. FREYA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01278981 ve en yüksek $ 0,0132589 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FREYA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04563979, en düşük fiyatı ise $ 0,00012959 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FREYA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,65 ve son 7 günde +%14,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Freya the Chainbreaker piyasa değeri $ 6,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FREYA arzı 500,31M olup, toplam arzı 548600514.6294221. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,18M.
Gün içerisinde, Freya the Chainbreaker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Freya the Chainbreaker / USD fiyat değişimi, $ +0,0016952900.
Son 60 gün içerisinde, Freya the Chainbreaker / USD fiyat değişimi, $ +0,0322890355.
Son 90 gün içerisinde, Freya the Chainbreaker / USD fiyat değişimi, $ +0,008080838057730199.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,65
|30 Gün
|$ +0,0016952900
|+%12,96
|60 Gün
|$ +0,0322890355
|+%246,78
|90 Gün
|$ +0,008080838057730199
|+%161,52
Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button! You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;) 33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them! An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development. “Sunflower, set sail!”
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Freya the Chainbreaker (FREYA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Freya the Chainbreaker (FREYA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Freya the Chainbreaker için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Freya the Chainbreaker fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Freya the Chainbreaker (FREYA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FREYA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
|09-05 15:06:00
|Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
|09-05 12:39:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
|09-05 02:06:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.