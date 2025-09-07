Freya the Chainbreaker (FREYA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01278981 $ 0,01278981 $ 0,01278981 24 sa Düşük $ 0,0132589 $ 0,0132589 $ 0,0132589 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01278981$ 0,01278981 $ 0,01278981 24 sa Yüksek $ 0,0132589$ 0,0132589 $ 0,0132589 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04563979$ 0,04563979 $ 0,04563979 En Düşük Fiyat $ 0,00012959$ 0,00012959 $ 0,00012959 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,16 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,16

Freya the Chainbreaker (FREYA) canlı fiyatı $0,01308392. FREYA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01278981 ve en yüksek $ 0,0132589 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FREYA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04563979, en düşük fiyatı ise $ 0,00012959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FREYA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,65 ve son 7 günde +%14,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Freya the Chainbreaker (FREYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,55M$ 6,55M $ 6,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,18M$ 7,18M $ 7,18M Dolaşım Arzı 500,31M 500,31M 500,31M Toplam Arz 548.600.514,6294221 548.600.514,6294221 548.600.514,6294221

Şu anki Freya the Chainbreaker piyasa değeri $ 6,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FREYA arzı 500,31M olup, toplam arzı 548600514.6294221. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,18M.