FU Money (FU) Nedir?

FU Money is what connects all FU Studios productions and supports the ecosystem. It has two main functions, utility and value accrual. Inspired by EIP 1559 the utility function requires users to burn $FU, this cements it as the base money for FU Studios. $FU not only gives access to exclusive features to users but it can also be converted to a share of the revenue generated by all FU Studios productions.

FU Money (FU) Kaynağı Resmi Websitesi

FU Money (FU) Token Ekonomisi

FU Money (FU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!