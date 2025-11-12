Bugünkü FUDERNAKAMOTO Fiyatı

Bugünkü FUDERNAKAMOTO (FUDNA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 18,29 değişim gösterdi. Mevcut FUDNA / USD dönüşüm oranı FUDNA başına -- şeklindedir.

FUDERNAKAMOTO, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.417,46 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FUDNA şeklindedir. Son 24 saat içinde FUDNA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUDNA, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%34,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FUDERNAKAMOTO (FUDNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,42K$ 8,42K $ 8,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,42K$ 8,42K $ 8,42K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki FUDERNAKAMOTO piyasa değeri $ 8,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FUDNA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,42K.