Function X (FX) Nedir?

The f(x) ecosystem is fully decentralized. It’s designed and built to run autonomously in perpetuity without the reliance or supervision of any individual or organization. To support this autonomous structure, f(x) Coin which is the underlying ‘currency’ within the f(x) ecosystem has to be decentralized in terms of its distribution, allocation, control, circulation and the way it’s being generated.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Function X (FX) Kaynağı Resmi Websitesi

Function X (FX) Token Ekonomisi

Function X (FX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!