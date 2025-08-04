Fuzion (FUZN) Nedir?

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

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Fuzion (FUZN) Kaynağı Resmi Websitesi

Fuzion (FUZN) Token Ekonomisi

Fuzion (FUZN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUZN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!