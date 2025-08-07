Fyde Treasury (TRSY) Nedir?

Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Fyde Treasury (TRSY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Fyde Treasury (TRSY) Token Ekonomisi

Fyde Treasury (TRSY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRSY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!