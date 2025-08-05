GachaAI (GACHA) Nedir?

GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.

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GachaAI (GACHA) Kaynağı Resmi Websitesi

GachaAI (GACHA) Token Ekonomisi

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