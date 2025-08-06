GAGARIN (GGR) Nedir?

GAGARIN.WORLD is an ecosystem that provides crypto startups with a full range of services and products for a successful launch. Thanks to a high level of automation, GAGARIN lowers the entry threshold for investors, simplifies the process of finding partners and raising funds for projects. GAGARIN supports BNB chain, Ethereum, Polygon, TON, СSC, OKC, Bitgert, AVAX and others EVM-compatible blockchains. The GAGARIN utility token is called GGR. Placing GGR tokens in the GAGARIN launchpad pools allows the user to gain a level and the ability to receive distribution and participate in IDO.

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GAGARIN (GGR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GAGARIN (GGR) Token Ekonomisi

GAGARIN (GGR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!