Gameness Token (GNESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04593064$ 0,04593064 $ 0,04593064 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,17

Gameness Token (GNESS) canlı fiyatı --. GNESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GNESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04593064, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GNESS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%6,20 ve son 7 günde -%14,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gameness Token (GNESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,92K$ 43,92K $ 43,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,82K$ 152,82K $ 152,82K Dolaşım Arzı 143,68M 143,68M 143,68M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Gameness Token piyasa değeri $ 43,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GNESS arzı 143,68M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,82K.