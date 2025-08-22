GNESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Gameness Token Logosu

Gameness Token Fiyatı (GNESS)

Listelenmedi

1 GNESS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00030564
$0,00030564$0,00030564
-%6,201D
mexc
USD
Gameness Token (GNESS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:47:01 (UTC+8)

Gameness Token (GNESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04593064
$ 0,04593064$ 0,04593064

$ 0
$ 0$ 0

--

-%6,20

-%14,17

-%14,17

Gameness Token (GNESS) canlı fiyatı --. GNESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GNESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04593064, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GNESS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%6,20 ve son 7 günde -%14,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gameness Token (GNESS) Piyasa Bilgileri

$ 43,92K
$ 43,92K$ 43,92K

--
----

$ 152,82K
$ 152,82K$ 152,82K

143,68M
143,68M 143,68M

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Gameness Token piyasa değeri $ 43,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GNESS arzı 143,68M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,82K.

Gameness Token (GNESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gameness Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gameness Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gameness Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gameness Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%6,20
30 Gün$ 0-%28,64
60 Gün$ 0-%52,81
90 Gün$ 0--

Gameness Token (GNESS) Nedir?

Gameness is a next-gen Web3 SuperApp designed to reward users for their skills, effort, and consistency in gaming and learning. Through features like tournaments, missions, educational quests, NFT marketplace, and a built-in swap, users earn real value by participating. Gameness redefines "achieve to earn" by merging esports, education, and blockchain technology.; An AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement

Gameness Token (GNESS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GNESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gameness Token (GNESS) Token Ekonomisi

Gameness Token (GNESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GNESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gameness Token (GNESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gameness Token (GNESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GNESS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GNESS / USD güncel fiyatı nedir?
GNESS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gameness Token varlığının piyasa değeri nedir?
GNESS piyasa değeri $ 43,92K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GNESS arzı nedir?
Dolaşımdaki GNESS arzı, 143,68M USD.
GNESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GNESS, ATH fiyatı olan 0,04593064 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GNESS fiyatı (ATL) nedir?
GNESS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
GNESS işlem hacmi nedir?
GNESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GNESS bu yıl daha da yükselir mi?
GNESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GNESS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:47:01 (UTC+8)

