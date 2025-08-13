GO4 Hakkında Daha Fazla Bilgi

GameonForge Logosu

GameonForge Fiyatı (GO4)

Listelenmedi

GameonForge (GO4) Canlı Fiyat Grafiği

$0,228064
$0,228064$0,228064
+%19,501D
mexc
USD

Bugünkü GameonForge (GO4) Fiyatı

GameonForge (GO4), şu anda 0,228064 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GO4 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GameonForge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%19,53
GameonForge 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GO4 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GO4 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında GameonForge (GO4) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GameonForge / USD fiyat değişimi, $ +0,03725652.
Son 30 gün içerisinde, GameonForge / USD fiyat değişimi, $ -0,1012519776.
Son 60 gün içerisinde, GameonForge / USD fiyat değişimi, $ +0,2558209852.
Son 90 gün içerisinde, GameonForge / USD fiyat değişimi, $ +0,16732194085850769.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03725652+%19,53
30 Gün$ -0,1012519776-%44,39
60 Gün$ +0,2558209852+%112,17
90 Gün$ +0,16732194085850769+%275,46

GameonForge (GO4) Fiyat Analizi

En güncel GameonForge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,168853
$ 0,168853$ 0,168853

$ 0,231355
$ 0,231355$ 0,231355

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

+%0,04

+%19,53

+%26,49

GameonForge (GO4) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

GameonForge (GO4) Nedir?

🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.

GameonForge (GO4) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GameonForge (GO4) Token Ekonomisi

GameonForge (GO4) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GO4 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GameonForge (GO4) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

GO4 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GO4 / VND
6.001,50416
1 GO4 / AUD
A$0,34893792
1 GO4 / GBP
0,16876736
1 GO4 / EUR
0,1938544
1 GO4 / USD
$0,228064
1 GO4 / MYR
RM0,96243008
1 GO4 / TRY
9,293608
1 GO4 / JPY
¥33,753472
1 GO4 / ARS
ARS$300,47888128
1 GO4 / RUB
18,1196848
1 GO4 / INR
19,9898096
1 GO4 / IDR
Rp3.678,45109792
1 GO4 / KRW
315,43987968
1 GO4 / PHP
12,98368352
1 GO4 / EGP
￡E.11,04057824
1 GO4 / BRL
R$1,2315456
1 GO4 / CAD
C$0,31244768
1 GO4 / BDT
27,73942432
1 GO4 / NGN
349,79087936
1 GO4 / UAH
9,46237536
1 GO4 / VES
Bs30,104448
1 GO4 / CLP
$218,029184
1 GO4 / PKR
Rs64,75193088
1 GO4 / KZT
123,34385312
1 GO4 / THB
฿7,37558976
1 GO4 / TWD
NT$6,8305168
1 GO4 / AED
د.إ0,83699488
1 GO4 / CHF
Fr0,1824512
1 GO4 / HKD
HK$1,78802176
1 GO4 / AMD
֏87,58113728
1 GO4 / MAD
.د.م2,06169856
1 GO4 / MXN
$4,23742912
1 GO4 / PLN
0,83015296
1 GO4 / RON
лв0,98751712
1 GO4 / SEK
kr2,17573056
1 GO4 / BGN
лв0,38086688
1 GO4 / HUF
Ft77,20422528
1 GO4 / CZK
4,77566016
1 GO4 / KWD
د.ك0,06955952
1 GO4 / ILS
0,77769824