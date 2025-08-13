GameonForge (GO4) Nedir?

🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.

GameonForge (GO4) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GameonForge (GO4) Token Ekonomisi

GameonForge (GO4) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GO4 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!