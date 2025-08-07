Gameta (HIP) Nedir?

Launched in the beginning of 2022, Gameta is a Web 3 Entertainment Ecosystem aimed at bringing large scale of mainstream users into Web3. The project currently offers 14 games including both hyper-casual and NFT social games. Since its launch, Gameta currently (as of March 2024) has over 8 million-plus on-chain users and ranks as one of the most active gaming/entertainment dDapps in popular public chain ecosystems (eg. BNB Chain, Solana, etc). In this guide, the Gameta team aims to introduce to you a holistic view of what Gameta is, the value it brings to its users, as well as what we want it to become.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gameta (HIP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Gameta (HIP) Token Ekonomisi

Gameta (HIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!