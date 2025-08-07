Gamia (GIA) Nedir?

Gamia is a Web3 gaming experience, blending a rich array of games with play-to-earn opportunities, all centered around the $GIA token. GIA ecosystem rewards gamers not just by playing but 4% transaction tax that redistributes 2% in BNB rewards to holders.

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Gamia (GIA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Gamia (GIA) Token Ekonomisi

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