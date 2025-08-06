GASP (GASP) Nedir?

Gasp is a decentralized exchange designed as an application-specic Layer 2 (L2) rollup with omnichain connectivity, leveraging EigenLayer’s restaked ETH for computation correctness and nalization. With a goal of being a consolidation layer for all crypto assets, the Gasp platform employs optimistic rollup technology to facilitate gas-free, native cross-chain swaps without reliance on traditional bridges, ensuring tokens retain their original L1 grade security.

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GASP (GASP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GASP (GASP) Token Ekonomisi

GASP (GASP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GASP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!