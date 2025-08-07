Gem DEX (GEM) Nedir?

Gem is a Layer 2 DEX with an app in Telegram for fast and cheap transfers and exchanges of assets on the TON, Ethereum, and BNB Smart Chain blockchains.

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Gem DEX (GEM) Kaynağı Resmi Websitesi

Gem DEX (GEM) Token Ekonomisi

Gem DEX (GEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!