GeneAlpha (GA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,07336 $ 0,07336 $ 0,07336 24 sa Düşük $ 0,078268 $ 0,078268 $ 0,078268 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,07336$ 0,07336 $ 0,07336 24 sa Yüksek $ 0,078268$ 0,078268 $ 0,078268 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,087988$ 0,087988 $ 0,087988 En Düşük Fiyat $ 0,052285$ 0,052285 $ 0,052285 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GeneAlpha (GA) canlı fiyatı $0,074422. GA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,07336 ve en yüksek $ 0,078268 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,087988, en düşük fiyatı ise $ 0,052285 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GA son bir saatte -%0,62 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GeneAlpha (GA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 424,40K$ 424,40K $ 424,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 744,57K$ 744,57K $ 744,57K Dolaşım Arzı 5,70M 5,70M 5,70M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki GeneAlpha piyasa değeri $ 424,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GA arzı 5,70M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 744,57K.