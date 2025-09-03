Genesis Shards (GS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,04$ 3,04 $ 3,04 En Düşük Fiyat $ 0,0029211$ 0,0029211 $ 0,0029211 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%18,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,57

Genesis Shards (GS) canlı fiyatı $0,00676751. GS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,04, en düşük fiyatı ise $ 0,0029211 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%18,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Genesis Shards (GS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 208.969.354,0 208.969.354,0 208.969.354,0

Şu anki Genesis Shards piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GS arzı 0,00 olup, toplam arzı 208969354.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.