Genesis Worlds Fiyatı (GENESIS)
Genesis Worlds (GENESIS), şu anda 0,00024268 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 53,60K USD piyasa değerine sahiptir. GENESIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Genesis Worlds / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Genesis Worlds / USD fiyat değişimi, $ +0,0000020548.
Son 60 gün içerisinde, Genesis Worlds / USD fiyat değişimi, $ -0,0000448631.
Son 90 gün içerisinde, Genesis Worlds / USD fiyat değişimi, $ -0,00013296677656586455.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,25
|30 Gün
|$ +0,0000020548
|+%0,85
|60 Gün
|$ -0,0000448631
|-%18,48
|90 Gün
|$ -0,00013296677656586455
|-%35,39
En güncel Genesis Worlds fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
+%3,25
-%4,83
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.
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|1 GENESIS / VND
₫6,3861242
|1 GENESIS / AUD
A$0,0003737272
|1 GENESIS / GBP
￡0,00018201
|1 GENESIS / EUR
€0,0002087048
|1 GENESIS / USD
$0,00024268
|1 GENESIS / MYR
RM0,0010265364
|1 GENESIS / TRY
₺0,0098625152
|1 GENESIS / JPY
¥0,03567396
|1 GENESIS / ARS
ARS$0,3306248052
|1 GENESIS / RUB
₽0,0193707176
|1 GENESIS / INR
₹0,021331572
|1 GENESIS / IDR
Rp3,9783600192
|1 GENESIS / KRW
₩0,3361215072
|1 GENESIS / PHP
₱0,0139152712
|1 GENESIS / EGP
￡E.0,011757846
|1 GENESIS / BRL
R$0,0013371668
|1 GENESIS / CAD
C$0,0003324716
|1 GENESIS / BDT
৳0,0295535704
|1 GENESIS / NGN
₦0,3699389652
|1 GENESIS / UAH
₴0,0101246096
|1 GENESIS / VES
Bs0,03057768
|1 GENESIS / CLP
$0,23442888
|1 GENESIS / PKR
Rs0,0686104896
|1 GENESIS / KZT
₸0,131035066
|1 GENESIS / THB
฿0,0078555516
|1 GENESIS / TWD
NT$0,0072512784
|1 GENESIS / AED
د.إ0,0008906356
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Fr0,000194144
|1 GENESIS / HKD
HK$0,0019026112
|1 GENESIS / MAD
.د.م0,0022011076
|1 GENESIS / MXN
$0,0045915056
|1 GENESIS / PLN
zł0,0008954892
|1 GENESIS / RON
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|1 GENESIS / SEK
kr0,0023442888
|1 GENESIS / BGN
лв0,0004101292
|1 GENESIS / HUF
Ft0,0837682824
|1 GENESIS / CZK
Kč0,0051545232
|1 GENESIS / KWD
د.ك0,0000740174
|1 GENESIS / ILS
₪0,0008275388